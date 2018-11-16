ترامب: هذا ما حدث بقضية التدخل الروسي بالانتخابات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه انتهى من "الإجابة على أسئلة خطية" خاصة بقضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، كانت وردته من المحقق الخاص بالموضوع روبرت مولر، "إلا أنه لم يقدمها بعد".
وأضاف ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه أجاب على الأسئلة "بسهولة بالغة" الأسبوع الجاري، مضيفاً: "يجب أن تكون دائما حذرا"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه كتب الإجابات "بنفسه، دون الاستعانة بمحاميه الخاصين".
يشار أن التحقيقات في قضية التدخل الروسي تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو في انتخابات 2016، أو تعمد الرئيس الأمريكي عرقلة تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن القضية ذاتها. 

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