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السنوار: حريصون على كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة

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يحيي السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
يحيي السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

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قال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة، إن حركته حريصة على "كسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في كلمة له بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، خلال حفل تأبين سبعة من عناصر كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، الذين استشهدوا عقب اشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى جنوبي القطاع، الأحد الماضي.
وقال السنوار: " نحن حريصون أن نكسر الحصار الإسرائيلي وأن نوفر حياة كريمة لشعبنا في غزة".
وأضاف: " قررنا أن الحصار سيُكسر سواء بالتفاهمات وعبر الوسطاء، أو بمسيرات العودة، وإذا لزم غير ذلك فنحن جاهزون"، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: " لن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا، ولن نسمح باستمرار الحصار وليكن ما يكون".
ويأتي خطاب السنوار، بعد موجة تصعيد عنيفة شهدها القطاع بداية الأسبوع الجاري، حيث استشهد 14 فلسطينيا بينهم 7 أشخاص قتلوا، الأحد، عقب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
فيما استشهد 7 آخرون، جراء سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي شنها الجيش الإسرائيلي الإثنين والثلاثاء، على مواقع متفرقة في القطاع، وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بمئات الصواريخ.
وتوصلت إسرائيل، الثلاثاء، مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.
من ناحية أخرى، دعا السنوار حركة "فتح" وبقية الفصائل الفلسطينية، إلى الجلوس على طاولة واحدة لبدء حوار جاد لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة.
وحول موجة التصعيد العسكري الأخيرة في غزة، قال السنوار، إن "العدو أدرك أن صمتنا منذ عدوان 2014 (الحرب الإسرائيلية على غزة صيف العام 2014) لم يكن عبثيا".
وشدد على أن الصواريخ التي تمتلكها حركته "باتت أكثر عددا وأكثر دقّة وأقوى تدميرًا".
وأشار السنوار إلى أن بحوزة كتائب القسام صورا تظهر الضابط في الجيش الإسرائيلي الذي قتل بعد الاشتباك مع عناصر "القسام" في غزة، الأحد الماضي، دون مزيد من التفاصيل.
وفي ختام الحفل، سلّم قائد ميداني في "القسام" (لم يتم الكشف عن اسمه) للسنوار مسدسا قال إنه يعود لعناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لغزة.
وشارك في الحفل، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، الذي يزور القطاع منذ أمس الخميس، لاستكمال مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل.
وصافح عبد الخالق قادة حماس، المتواجدين بالحفل، قبل أن يغادره سريعا، دون الجلوس لمشاهدة فقراته.
ووصل عبد الخالق إلى غزة أمس الخميس، والتقى السنوار، وعددا من قادة حماس لبحث جهود "تثبيت وقف إطلاق النار".

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