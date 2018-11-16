روسيا تطلق بنجاح صاروخ "سويوز إف جي"

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أعلن مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي، الجمعة، إطلاق أول صاروخ طراز "سويوز إف جي" من قاعدة "بايكونور"، والذي يحمل مركبة الشحن الفضائية "سويوز - إم إس 10".
وجاء هذا الإطلاق بعد حادث لصاروخ من طراز مماثل أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" المحلية، عن مصدر بالمركز المذكور قوله، إن "الصاروخ انطلق في تمام الساعة 21: 14 بتوقيت موسكو (18: 14 ت.غ)، والمرحلة الأولى للصاروخ الناقل انفصلت بنجاح، وأن السفينة الفضائية وصلت إلى المدار حول الأرض".
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن اللجنة الحكومية الروسية في مطار "بايكونور" الفضائي، وافقت على إطلاق أول صاروخ بعد حادث الصاروخ الناقل "سويوز إف جي" في أكتوبر الماضي.
وفي 11 أكتوبر 2018، شهدت روسيا كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز - إم.إس - 10" الفضائية إلى المدار وتحطم، وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام، بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية. 

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