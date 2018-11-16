أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

16 نوفمبر 2018 - 11:02 م

قالت القاهرة، مساء الجمعة، إنها تتابع التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطن مصري في السعودية، وإنهاء إجراءات شحن جثمانه إلى مصر.

ومساء الخميس، قالت وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفة "عكاظ"، إن شابا سعودياً، طعن صيدلاني مصري أثناء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان جنوب غربي المملكة، 7 طعنات، أدت إلى مقتله، دون ذكر أسباب.



فيما أعلنت الخارجية المصرية، الجمعة، في أول تعليق على الواقعة، إنه "تم تكليف القنصلية المصرية في جدة بالتحقيق في حادث مقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي، بمدينة جازان السعودية".



وقال البيان إن "القنصلية المصرية بجدة كلّفت المستشار القانوني للبعثة الدبلوماسية (لم تسمه) بالتوجه لمدينة جازان لمتابعة التحقيقات بالنيابة السعودية، حيث أفادت سلطات المملكة بأنه تم القبض على الجاني وجاري التحقيق معه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".



وحسب البيان ذاته، تتواصل القنصلية المصرية في جدة مع "إدارة الطب الشرعي، ومديرية الشؤون الصحية، ووكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية، للعمل على سرعة الانتهاء من كافة التحقيقات والإجراءات لشحن جثمان الفقيد إلى أرض الوطن".

