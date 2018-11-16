نيجيريا.. أكثر من 150 ألف نازح يعودون إلى ديارهم

16 نوفمبر 2018 - 11:07 م

أعلن مسؤول أمني في نيجيريا، الجمعة، عودة ما مجموعه 157 ألف نازح، بينهم نساء وأطفال، إلى ديارهم، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم بسبب الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.



وقال المتحدث الإعلامي باسم عملية "Whirl Stroke " المنفذة في البلاد، اللواء أدايامي يقيني، إنه تم ضمان الأمن في ولايات: بنوي، وتارابة، ونصراوة.



وأوضح يقيني، أن 157 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا يقيمون في المخيمات في هذه الولايات، وأجبروا على ترك منازلهم، عادوا إليها.



وأضاف أنه "في إطار العملية التي بدأت في هذه الولايات، تم القضاء على العديد من الإرهابيين المسلحين والسيطرة على عدد كبير من الأسلحة والذخائر".

