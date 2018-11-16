روسيا تعلق على قضية مقتل "خاشُقجي".. هذا ما قالته

16 نوفمبر 2018 - 11:18 م

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن موسكو لا ترى أي أسباب للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالمستوى الحرفي اللازم مع هذه القضية، مؤكدة عدم قبول تسييس المسائل المماثلة وضرورة تسويتها بشكل قانوني.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية، حسب وكالة أنباء «سبوتنيك»، أن موسكو تلاحظ النهج الذي تتبعه السلطات السعودية منذ البداية من أجل إجراء تحقيق شامل وموضوعي بأكبر قدر ممكن في هذا الحادث، بما في ذلك التعاون مع السلطات التركية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «حسب تصريحات الرياض، فإن قضية خاشقجي تحت متابعة القيادة العليا للمملكة، التي تعتبر أن الكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية خلال أسرع وقت ومعاقبتهم بما يستحقون، أمر في غاية الأهمية».

