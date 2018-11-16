» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"

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"عكاشة": الديموقراطية جائت بأفشل من تولى حكم مصر
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«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني
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فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا
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