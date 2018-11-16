كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

قالت الدكتورة منة طه، شقيقة أحمد طه الصيدلي المقتول بالسعودية، إن شقيقها قتل على يد 3 أشخاص وليس شخصًا واحدًا، وأن المتهم ليس مختل عقليًا.

وطالبت "طه"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، بإعدام المتهمين عن طريق قطع رؤوسهم، معقبًا: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يقتل".

وطالبت "طه"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، بإعدام المتهمين عن طريق قطع رؤوسهم، معقبًا: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يقتل".