كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

قالت الدكتورة منة طه، شقيقة أحمد طه الصيدلي المقتول بالسعودية، إن شقيقها قتل على يد 3 أشخاص وليس شخصًا واحدًا، وأن المتهم ليس مختل عقليًا.
وطالبت "طه"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، بإعدام المتهمين عن طريق قطع رؤوسهم، معقبًا: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يقتل".
وأشارت "طعه إلى أنه أرسل لها فيديو مقالب على الفيس بوك قبل وفاته بساعة واحدة، لافتة إلى أن المتهم تربص لشقيقها وطعنه 7 طعنات، متابعة: "المتهم مرحمش أخويا بسبب باكيت بامبرز".
من جانبها، قالت آمال سيد، والد أحمد طه إن وزيرة الهجرة، في زياتها لهم اليوم، أكدت أن الجثمان سيصل في أقصى سرعة.
وأضافت "سيد"، أن المتهم ليس مختل عقليًا وقتله عن عمد، لافتة إلى أن آخر مكاملة تليفونية بينهم وبينه كانت يوم الأربعاء.
وأكدت أن نجلها في السعودية منذ 4 سنوات، وزار مصر آخر مرة في شهر يوليو، وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج، مطالبة بعودة الجثمان سريعًا، وباستعادة حقه عن طريق القصاص العاجل.