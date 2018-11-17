مشادة ساخنة بين برلماني وداعية سلفي لهذا السبب

17 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

نشبت مشادة على الهواء، بين عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب سامي رمضان، والداعية السلفي الشيخ سامح عبدالحميد، وذلك بسبب تحريم السلفيين الاحتفال بالمولد النبوي.



وأوضح "النائب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة: "نسعد بشيء طيب ولا نتبع شيئًا، ليه عايز تخليه بدعة، وأنا أعلم إسلامي وعقيدي وديني جيدًا"، مستنكرًا: "هل نحرم الناس من فرحتهم، والقرآن لم يحرم الاحتفال به".



من جانبه رد "الداعية السلفي"، قائلًا: "نتبع الشريعة الإسلامية، ولم يحتفل أحدًا بمولد النبي، صلى الله عليه وسلم"، متابعًا: "الاحتفالات تترك للمسيحيين وليست للمسلمين"، مؤكدًا أن النائب لم يدرس العلوم الشرعية.

