رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

17 نوفمبر 2018 - 05:22 ص

توجه المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الرياضة السعودية - برسالة بدت غامضة في مغزاها إلى نجمنا المصري محمد صلاح عقب فوز منتخبنا الوطني على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.



ونشر "آل الشيخ" خبرًا عن قيام "صلاح" بالاستماع لأغنية "هدد" للمطرب عمرو دياب التي كتبها "آل الشيخ" نفسه ، وعلق عليها قائلًا في تدوينة: "ابوصلاح ?? الموضوع وسع ... وورانا مصاريف ل بيراميدز".



ولم يُفهم مضمون الرسالة التي كتبها "آل الشيخ" وإن كان المغردون اعتقدوا أنها مزحة من "آل الشيخ" لـ"صلاح" بسبب أن هذه ثاني أغنية - خلال أسبوع - يسمعها "صلاح" من كلمات "آل الشيخ" بعد أغنية "برج الحوت".



