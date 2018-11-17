والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

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الصيدلي المقتول

كشفت آمال السيد - والدة الصيدلي أحمد طه الذي قُتل بالسعودية - تفاصيلًا جديدة عن الواقعة ، مؤكدة أن نجلها أخبرها قبل وفاته بساعات بالواقعة التي كانت مقدمة بعد ذلك لقتله .

وقالت "آمال" إن نجلها قبل الحادث بيوم اتصل بها وقال لها إن مشكلة حدثت معه بالصيدلية التي يعمل بها في "جازان" .

وأضافت: "قال لي أن شخصا سعوديا جاء إليه في الصيدلية وطلب منه السماح بإعادة بعض الأدوية التي كان قد اشتراها منه".

وأضافت: "ابني طلب من القاتل أن يسلمه فاتورة المشتروات التي خرجت من الصيدلية لكي يستطيع إعادة الأدوية مرة أخرى لكن القاتل رفض وقال له (سأعود لك غدا)".

وأشارت إلى أن نجلها كان يعمل في السعودية منذ 4 سنوات ويجهز نفسه للزواج لكن القدر لم يمهله.

وأكدت أن الخارجية المصرية تواصلت معها وأبلغتها بوصول الجثمان خلال 3 أيام.

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