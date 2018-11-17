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حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب

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حلا شيحة
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الحجاب

حلا شيحة

ردت الفنانة حلا شيحة على جميع من يقومون بسبها بسبب قرارها بخلع الحجاب والعودة إلى التمثيل من جديد.

ونشرت "حلا" صورة لها مع صديقة محجبة ، وعلقت عليها قائلة: "صورة مع صديقتي الجميلة وفاء .. أنا أحترم الحجاب و سأظل احترمه و إن لم أرتديه و له مكانة خاصة في قلبي و أحترم كل المحجبات و هما أخواتنا و بناتنا و أمهاتنا ليهم في قلبي احترام و محبة ، مش معني إني شيلت الحجاب إني ضده ، و الناس اللي نازلة شتايم علي الميديا و سوء ظن و اكنهم بيطبقوا الدين أقولهم الدين مش بس حجاب الدين الكلمة الطيبة و المعاملة الطيبة و حاجات كتير .. ادعوا للناس بالخير أفضل من الشتايم و التجريح و الخوض في أعراض الناس .. و متشكرة لكل كلمة طيبة اتقالت".

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