ممثل "رواد النيل" يفوز بـ200 ألف جنيه بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

17 نوفمبر 2018 - 09:51 ص

فاز المهندس أحمد قدري، رائد الأعمال وممثل مبادرة رواد النيل بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار، بجائزة احتضان قدرها مائتي ألف جنيه لدعم مشروعه "مصيدة الحشرات المتسببة في إفساد المحصولات الزراعية" للوصول إلى مرحلة الإنتاج، بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجيستي التي تقدمها برامج أكاديمية البحث العلمي "منظم المعرض"، مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" ومسرع الأعمال 101 وبرنامج طبق فكرتك وWonmenUp وذلك حسب الجاهزية التكنولوجية للابتكارات الفائزة.

وشارك المهندس أحمد قدري بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار، ممثلا لمبادرة رواد النيل بجهاز "مصيدة الحشرات المتسببة في إفساد المحصولات الزراعية" والذي يعمل بالطاقة الشمسية، ولاقى استحسان وإشادة جميع المشاركين بالمعرض.

يذكر أن مبادرة رواد النيل قد شاركت كراعي بلاتيني لمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وافتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوم الخميس الماضي واستمرت فعالياته لمدة يومين بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض - مدينة نصر.

وشهدت النسخة الخامسة لمعرض القاهرة الدولي للابتكار حضورا كبيرا لكافة الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال، كما ساهمت مبادرة رواد النيل بالعديد من أساليب الدعم لإنجاح المؤتمر وشاركت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل ضمن فعالياته، وكذلك المهندس اسماعيل تاج الدين مدير بيت التصميم بمبادرة رواد النيل، الذي ألقى محاضرة في اليوم الثاني من المعرض بعنوان "الأسباب المؤدية إلى فشل بعض المنتجات عند طرحها بالأسواق ودورة تطوير المنتج".

وتنظم اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا المعرض سنويا منذ عام 2014 وذلك فى إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار التى تسهم فى تيسير المفهوم العلمى للابتكار والاختراع بين فئات المجتمع.

وتعد مبادرة رواد النيل، أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال في مصر، وتمثل المبادرة نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية.