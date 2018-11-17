نعمان: اختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي يساهم في تأمين الأمن القومي

17 نوفمبر 2018 - 09:55 ص

قال الإعلامي الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية إن اختيار الرئيس السيسي لمدينة أسوان لتكون عاصمة للشباب الأفريقي في 2019 وليكون الانطلاق لملتقى الشباب العربي والأفريقي من هناك لبحث أبرز القضايا والتحديات يعد اختيارا إستراتيجيا فأهالي أسوان والنوبة هما الأكثر قربا من الشعب السوداني والشعوب الافريقية .

وأكد نعمان أن الاهتمام بتنمية أسوان والنوبة وسيناء أي المناطق الحدودية ضرورة أمن قومي ولاسيما في ظل تواجد أخوان السودان المدعومين من قطر وتركيا وإيران وقوى الشروفي ظل أيضًا الرغبة الصهيونية في الترويج لصفقة القرن الأمريكية الصهيونية والتي يقضي أحد بنودها أن تكون سيناء هي الوطن البديل .