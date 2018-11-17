  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:32 ص
بحث متقدم
صلاح وميسي

تفاصيل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بوساطة "ميسي"

السيسي

الرئيس يفتتح مؤتمر التنوع البيولوجي فى شرم الشيخ

الخطيب

"الخطيب" يجتمع بمدير التعاقدات الجديد

الإعلامي مصطفى بكري

حقيقة طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك الأعلى سعراً للدولار

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

أبو تريكة وصلاح

من المطرب الذي دعمه أبو تريكة وصلاح بعد إصابته بالسرطان؟

الإسماعيلي

تحصين لاعبي "الدراويش" من الفيروسات

اجيري

هكذا سيتصرف اتحاد الكرة مع أجيري بعد حركته المسيئة

الصيدلي المقتول

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

خالد بن سلمان يكشف حقيقة استدراج خاشقجي لتركيا

عرب وعالم

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«الجبير» يحسم الأمر:«بن سلمان» ليس له علاقة باغتيال خاشقجي

#

نجل خاشقجي يعلق على صورته الشهيرة مع محمد بن سلمان

#

تطور مفاجيء في قضية خاشقجي .. مسؤول جديد يخرج عن صمته

#

موقع أمريكي: «ريما بنت بندر» سفيرة السعودية المحتملة بواشنطن

حريق هائل

حريق شقة سكنية

حريق الشقق

قال سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان نجل الملك السعودي، إنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل وفاته، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.

وطالب خالد بن سلمان، في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم، الحكومة الأمريكية، بنشر أي معلومات بشأن هذا الادعاء.

وجاءت تغريدات خالد بن سلمان تعليقا على خبر نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التي كانت تنشر مقالات لخاشقجي، نقلت فيه عن مصادر أن الأمير خالد ساعد في استدراج جمال خاشقجي للقنصلية السعودية في إسطنبول حيث قتل.

وأضاف السفير السعودي في تغريداته: "كما أخبرنا صحيفة واشنطن بوست، كان آخر اتصال أجريته مع السيد خاشقجي بواسطة المراسلة في 26 أكتوبر 2017. لم أتحدث معه هاتفيا قط، وبالتأكيد لم أقترح عليه قط الذهاب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب.. أطلب من حكومة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

وأكد خالد بن سلمان أن الصحيفة الأمريكية اجتزأت رده على أسئلة متعلقة بقضية خاشقجي، مشيرا إلى أن ما نشرته بشأن إجرائه اتصالا بخاشقجي واقتراحه عليه الذهاب لتركيا، اتهام خطير لا يجب تركه لمصادر غير معرفة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد بن سلمان يكشف حقيقة استدراج خاشقجي لتركيا
» الممثل المصرى رامى مالك يتصدر الإيرادات في أمريكا
» الزمالك يلتقي أهلى بني غازى وديًا
» المخابرات الأمريكية تكشف أمر خطير عن قضية خاشقجى
» مفاجأة غير سارة لمحبي "سامسونج" تحدث خلال أشهر
» صلاح يرد على الطفلة صاحبة لافتة "ورايا واجب يا صلاح"
» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب
» نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى
» تمارس العلاقة الحميمة ونجلها متوفي بجانبها من التعذيب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي