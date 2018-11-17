تفاصيل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بوساطة "ميسي"

17 نوفمبر 2018 - 10:01 ص

كشفت شبكة "كوت أوت سايد" البريطانية عن الضغوط التي يمارسها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على إدارة فريقه لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويرى "ميسي" أن الفريق الكتالونى يحتاج لتعزيز خط هجومه بلاعب قوى يمتلك موهبة وتأثيرًا استثنائيًا داخل الملعب مثل محمد صلاح، فى إشارة إلى أن وجوده فى أى مباراة دائماً ما يصنع الفارق.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن اللاعب الأرجنتيني يرغب فى استغناء برشلونة عن خدمات الفرنسى عثمان ديمبلى الذى توترت علاقته الفترة القليلة الأخيرة مع إدارة النادى واللاعبين وإرنستو فالفيردى المدير الفنى لـ"البلوجرانا"، لعدم التزامه، ما ترتب عليه العديد من الأزمات، وأن اللاعب الأرجنتينى يرغب فى إجراء الفريق الكتالونى لصفقة تبادلية من خلال بيع ديمبلى إلى ليفربول وانتقال صلاح إلى "كامب نو"، لاسيما أن الريدز وضعوا اهتماماً كبيراً بخدمات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.