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مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار رخيصة

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مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة ، منفذاً لبيع منتجات وحلوى المولد النبوى الشريف بأسعار مخفضة وذلك بميدان الشهداء بحلوان برعاية المستشار أحمد الدريملي أمين لجنة العلاقات العامة بالقاهرة .

وأكد المستشار أحمد الدريملى أمين لجنة العلاقات العامة، أن المنفذ توافد عليه عدد كبير من أهالى مدينة حلوان والمناطق المجاورة لها وقد بدت السعادة فى وجوه الأهالى لرخص سعر المعروض من المنتجات وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وفقًا لسياسات الحزب وتوجيهات أمين عام القاهره النائب محمد ماهر.

وتقدم الدريملى بتهنئة الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوي الشريف ، مضيفا أن مثل هذه الفعاليات تمثل جزء من أهداف الحزب في التواجد مع المواطنين وتقديم السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وأن الحزب مستمر في التفاعل بقوه مع جميع احتياجات المواطنين .


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شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة شاهد.. مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار زهيدة


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