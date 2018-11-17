خبراء فى نزيف المخ وأورام الكبد والرئة والكلى والعظام

محمد الخرو
يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه خبير الآشعة التداخلية لعلاج حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى وذلك فى الفترة من 23 - 25 / 11 / 2018 .
كما يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتورتيرى دو بيرى خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الآشعة التداخلية وذلك فى الفترة من 29 / 11 - 3 / 12 / 2018 .
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة.
ظهر11:45 ص
فجر
05:02
شروق
06:29
ظهر
11:45
عصر
14:40
مغرب
17:01
عشاء
18:31