نعمان: مافيا المستشفيات الخاصة وراء شائعة تعطل أجهزة القسطرة بالقومي

17 نوفمبر 2018 - 10:07 ص

قال الإعلامي الدكتور حاتم نعمان نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية للقطاع الطبي والرعاية الصحية إن مافيا المستشفيات الخاصة الذي كل ما يهمهم القيام بالعمليات الجراحية وبأسعار خيالية على حساب المريض هم السبب الرئيسي وراء شائعة تعطل أجهزة قسطرة القلب في المعهد القومي.

وأكد نعمان أن المعهد به 9 أجهزة للقسطرة تعمل بكامل طاقتها وعلى أتم وجه، مضيفًا أن المعهد يستقبل 70 حالة قسطرة يومياً منها 20 حالة لجلطات حادة.

وأعلن نعمان أنه كمستشار طبي لمبادرة تحيا مصر لحماية المستهلك ونائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية سيستمر مع الوزارة وبالتنسيق معها والذي تم بالفعل في محاربة الفساد والفاسدين والمافيا سواء أطباء أو مافيا الأدوية رغم الحرب الذي يتعرض لها منهم على مواقع السوشيال ميديا لأنه يراعي قسم الأطباء ومصلحة المواطن في المقام الأول.