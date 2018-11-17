انهيار مفاجئ لعقار فى سوهاج

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التحقيق فى انهيار عقار صادر له قرار بإزالته عام 2011

أحمد الشربينى

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طنطا

خلية طنطا الارهابية

أصيب عامل ونجا 7 آخرون فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمدينة السلام التابعة لمحافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق ووجود مصاب وعدد من الناجين.

وأشارت التحريات إلى أن المنزل ملك محمد الصغير أحمد على، وحدوث انهيار مفاجئ للمنزل المكون من 3 طوابق وبداخله قاطينه، ما تسبب فى احتجاز بعضهم .

قام الأهالى بالمنطقة بالاشتراك مع قوات الإنقاذ البرى ومعدات مجلس المدينة من التعامل مع الموقف، واستخراج 7 أشخاص كانوا محتجزين بالطوابق الثلاثة دون حدوث إصابات لهم، بينما أصيب أحد الأشخاص بسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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