  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
صلاح وميسي

تفاصيل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بوساطة "ميسي"

السيسي

الرئيس يفتتح مؤتمر التنوع البيولوجي فى شرم الشيخ

الخطيب

"الخطيب" يجتمع بمدير التعاقدات الجديد

الإعلامي مصطفى بكري

حقيقة طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك الأعلى سعراً للدولار

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

أبو تريكة وصلاح

من المطرب الذي دعمه أبو تريكة وصلاح بعد إصابته بالسرطان؟

الإسماعيلي

تحصين لاعبي "الدراويش" من الفيروسات

اجيري

هكذا سيتصرف اتحاد الكرة مع أجيري بعد حركته المسيئة

الصيدلي المقتول

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

اليوم.. الحكم على المتهمين بـ"خلية طنطا"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

إسدال الستار على المتهمين بـ"خلية طنطا".. غدًا

#

مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا

#

غدًا.. الحكم على المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

#

انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها على 7 متهمين لاتهامهم  بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية  في القضية المعروفة "خلية طنطا الإرهابية"

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت بإحالة أوراق المتهم إبراهيم محمد  إبراهيم  إلى فضيلة المفتي المفدى لإبداء الرأى الشرعي بشأنه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين - سبق الحكم عليهم- إلى المحاكمة الجنائية إلا أنهم أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد بن سلمان يكشف حقيقة استدراج خاشقجي لتركيا
» الممثل المصرى رامى مالك يتصدر الإيرادات في أمريكا
» الزمالك يلتقي أهلى بني غازى وديًا
» المخابرات الأمريكية تكشف أمرا خطيرا عن قضية خاشقجى
» مفاجأة غير سارة لمحبي "سامسونج" تحدث خلال أشهر
» صلاح يرد على الطفلة صاحبة لافتة "ورايا واجب يا صلاح"
» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب
» نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى
» تمارس العلاقة الحميمة ونجلها متوفي بجانبها من التعذيب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي