السيد صالح يدافع عن «بيكا وشطة»

17 نوفمبر 2018 - 11:01 ص

دافع الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، عن ظاهرة مجدي شطة وحمو بيكا، قائلًا، "هم أفضل من آخرين".

وسرد قصة في مقالة الأسبوعي بجريدة المصري اليوم، تحت عنوان حكايات السبت قائلا: "كنت فى طريقي، أنا وزوجتى وأولادي، إلى بلدنا بالدقهلية، وكان الطريق مزدحمًا وبطيئًا جدًا، فاقترحت عليهم أن نُسلى أنفسنا بالاستماع إلى مجموعة من الأغاني التى نحبها.

وتابع: "اخترت على استحياء أغنية رومانسية لـ«نجاة» تذكرت معها مدرجات كلية الإعلام والكاسيت الـ«سونى» الصغير، لم يتجاوب أحد من ركاب السيارة مع الأغنية إلا زوجتي، وظل مده الطريق، ساعتين تقريباً، فلم نسمع فيهما إلا «أغانى مهرجانات» من اختيار أولادي.

وأضاف "صالح": "أستطيع القول إن كلمات أغاني المدعوين «بيكا وشطة» بالنسبة لما سمعته نوع من الترف والرُّقى الفنى، فهناك عالم آخر لا نعرف عنه شيئاً، عالم يتحرك وينمو ويتمدد فى الأفراح والحوارى، ثم عرف طريقه إلى الوسائط الاجتماعية، الأغاني التى استمعت إليها تحقق ملايين المشاهدات على «يوتيوب» وغيره من «الوسائط»، كلمات هزلية وسوقية بإيقاع راقص.

وأردف في مقاله: "فى زمننا، كان أحمد عدوية ورمضان البرنس وكتكوت الأمير مكانهم الوحيد هو صالات السهر فى شارع الهرم أو فى الفنادق.. مَن كان يسمعهم خارج هذه «الكباريهات» كان يفعل ذلك على استحياء، أو يذهب لمشاهدتهم فى السينما إلى جوار فنانين آخرين.

واختتم مقاله بقوله: "أنا لا أرفض هذه الأشكال الفنية على طول الخط، ولكن أنبه إلى أهمية دعم الفن الراقى، دعم الأوبرا والمسارح الكبرى فى القاهرة والمحافظات، والتى تقدم موسيقى راقية، على أمل أن تنجح، ولو جزئياً، فى شغل جزء من اهتمام أولادنا".