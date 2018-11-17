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رأيت أنى أطلق الرصاص على ذئب متوحش

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عبدالحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أطلق الرصاص من مسدس على ذئب متوحش. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إطلاق الرصاص على الذئب المتوحش قد يدل على عدم الرضا منك تجاه حياتك، وإن كنت تاجرًا فقد تكون الأعمال التجارية غير مرضية لك وربما كان ذلك بسبب الإهمال أو سوء إدارة، وإطلاق الرصاص منك فقد تكون غيرة بينك وبين شخص ما، وإن كنت تعانى من مرض فامتلاك السلاح شفاء لك من المرض، وإن كنت فى سفر فذلك رجوعك من السفر سالمًا غانمًا إن شاء الله، وحمل السلاح قد يكون سلوك معيب.

وسماع صوت السلاح هو إنذار لفساد أمر، وإن حملت السلاح بين جمع من الناس وهم ينظرون إليك فقد يكون ذلك إصابتك بالحسد، وقد يدل امتلاك المسدس على الحظ السيئ والسلوك السيئ، وإن كنت فى خصومة مع أحد فقد يكون نصر لك، وقد يكون السلاح هو الزوجة وتتحصن بها من الشيطان كما يتحصن الرجل بالسلاح من الأعداء. وإن كانت الرؤى المخيفة تتكرر معك فأرجو الاهتمام بالصلاة فى وقتها وقراءة وسماع سورة البقرة والمحافظة على الأذكار وأذكار النوم والرقية الشرعية. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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