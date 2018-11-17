أسباب ظهور تجاعيد الوجه وعلاجها بصورة طبيعية

17 نوفمبر 2018 - 11:16 ص

هناك العديد من الأسباب وراء ظهور التجاعيد للنساء والرجال خاصة تجاعيد الوجه.

أسباب ظهور تجاعيد الوجه

تتعدّد الأسباب المؤديّة لظهور التّجاعيد على الوجه، ومن أبرز هذه الأسباب:

التّدخين





يعتبر التّدخين من أكثر العوامل التّي تسبّب ظهور التّجاعيد.

عدم إزالة المكياج قبل النّوم

فالمكياج يتراكمُ على الوجه ويتسرّب إلى مسام البشرة، وبالتّالي يعملُ على تكسير الإيلاستين والكولاجين.

التّعرُّض لأشعّة الشّمس

فهي تؤثِّر على مادّة الكولاجين وتؤدّي إلى ظهور التّجاعيد وخاصّةً تحتَ العينين.

القلق والتّوتر.

تناول العلكة

فهي تساعدُ في ظهور التّجاعيد في منطقة أسفل الذَّقن.

النّوم على الوجه، فمن الأفضل النّوم على وسادةٍ ناعمةٍ أو على الظّهر وليسَ على الوجه مباشرةً.

وصفات طبيعية لإزالة التّجاعيد

هذه أهمُّ الوصفات الطّبيعيّة المنزليّة التي تساعد في التّخلُّص من تجاعيد الوجه:

زيت الزّيتون

يعتبر زيت الزيتون مضادٌّ للأكسدة ويحتوي على فيتامين A وE ، كما ويعملُ على ترطيب الجلد ويجدِّد خلاياه.

كما يزيد زيت الزيتون من إنتاج الكولاجين وتنعيم البشرة لاحتوائه على فيتامين أ.

المكوّنات:

القليل من زيت الزّيتون.

طريقة التّحضير:

يدلّك الوجه بالقليل من الزّيت، مع إمكانيّة إضافة العسل والجليسرين معه.

يكرّر دهنه على الوجه مرّتين يوميّاً.

نبات الألوفيرا

يعالج نبات الألوفيرا التجاعيد لاحتوائه على حمض الماليك الذي يقلل من تجاعيد البشرة.

المكوّنات:

كميّة من جلّ نبات الألوفيرا.

طريقة التّحضير:

يستخرجُ الجلّ من أوراق نبتة الألوفيرا ويدهنُ منه على البشرة.

يتركُ على الوجه لمدّة 15-20 دقيقة.

يغسلُ الوجه بالماء الفاتر.

مشروب الزّنجبيل والعسل

يعتبر الزّنجبيل مضادً للتّجاعيد لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

المكوّنات:

زنجبيل.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التّحضير:

خلط المكوّنان معاً للحصول على مشروب ثمّ تناوله صباحاً.

الجزر والعسل

المكوّنات:

2-3 ثمرات جزر.

القليل من العسل.

طريقة التّحضير:

تغلى ثمرات الجزر في الماء حتّى تصبح طريّة وتهرسُ وتخلطُ مع العسل لتكوين عجينة.

يدهنُ المزيج على الوجه ويتركُ لمدّة نصفِ ساعة.

الخيار والشّوفان

وصفة الخيار والشوفان مفيدةٌ لشدّ الوجه وإزالة التّجاعيد.

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من كّل من: الشوفان، والزبادي، وعصير الخيار وبياض بيضة واحدة.

طريقة التّحضير:

تعصرُ 1/2 حبّة خيار، وتصفّى للحصولِ على عصيرها.

تخلّطُ المكوّنات جيّداً للحصول على خليطٍ متماسك.

تقسّم الخلطة إلى قسمين ويوضع قسمٌ منها على البشرة مع تدليكها بحركاتٍ خفيفةٍ لمدّة 7-10 دقائق، ثمّ يوضعُ القسمُ الثّاني على البشرة مرّةً أخرى بطبقةٍ سميكةٍ وتتركُ حتّى تجف.

يغسلُ الوجه بالماء البارد.

التّوت البري واللّبن

تُستخدم خلطة التوت البريّ واللبن للحصول على بشرة خاليةٍ من التّجاعيد.

المكوّنات:

ملعقتان من التّوت البري.

ملعقة من كّل من: العسل، والزبادي.

طريقة التّحضير:

تخلطُ المكوّنات جيّداً وتدهنُ طبقة سميكة منه على الوجه والرّقبة.

تتركُ الوصفة حتّى تجفَّ ثمّ تغسلُ بالماء الدّافئ.

تكرّر هذه الوصفة مرّةً واحدةً أسبوعيّاً.

ماء الورد والفراولة

تّستخدم وصفة ماء الورد والفراولة لإزالة تجاعيد البشرة.

المكوّنات:

القليل من ماء الورد.

خمسة حبات من الفراولة.

طريقة التّحضير:

تهرسُ حبّات الفراولة ويضافُ إليها ماء الورد لتتكوّن عجينة.

تدهنُ الخلطةُ على الوجه والرّقبة وتتركُ لمدّة 20 دقيقة.

يغسلُ الوجه بالماء الدّافئ.

الموز والأفوكادو

تّستخدم وصفة الموز والأفوكادو للحصول على نضارة الجلد، فالموزُ يحتوي على الأملاح ومضادّات الأكسدة التّي تقلّل من تلف الخلايا، أمّا الأفوكادو فيحتوي على الأحماض الدُّهنيّة كالأوميغا 3 الضّرورية لصحّة البشرة والجسم.

المكوّنات:

نصف حبة من كّل من: الموز، والأفوكادو، بياض بيضة.

طريقة التّحضير:

يُهرَسُ الموز مع الأفوكادو ثمّ يخفق بياض البيضة ويضافُ عليهم.

تُخلَطُ المكوّنات للحصول على خليطٍ متجانس.

يدهنُ الخليط على الوجه والرّقبة ويتركُ لمدّة 25 دقيقة.

يغسلُ الوجه بالماء البارد ويجفّف.

تُكرّر هذه الوصفة 3 مرّات أسبوعيّاً.

خطوات ونصائح لبشرة شابّة بدون تجاعيد

هذه بعض أهمّ النّصائح للحصول على بشرةٍ خاليةٍ من التّجاعيد:

غسل الوجه مرّتين يوميّاً، للحفاظ على زيوت البشرة الطّبيعيّة الضّرورية؛ لمنع ظُهور التّجاعيد.

استعمال التّونر يوميّاً بعد غسل الوجه.

اختيارُ مستحضراتٍ خاصّة لعلاج التّجاعيد، والتّي تحتوي على مواد مقشرة، والكريمات الغنيّة بالكولاجين والّتي تجدّد الخلايا.

استعمال واقي الشّمس دائماً، فهو يحمي البشرة من التصاق الغُبار والجراثيم عليها.

استعمال الكريم المرطّب المناسب لنوع البشرة، ووضعه يوميّاً بعد وضع التّونر.

تجنُّب عادة التّدخين.

تجنُّب تناوُل الأطعمة غير الصحيّة واستبدالها بتناول الفواكه والمكسّرات. تناول كميّاتٍ وافرةٍ من الماء، فهو يساعد على ترطيب البشرة.

النّوم الكافي، فعدم النّوم لساعاتٍ كافيةٍ سيقلّلُ من إنتاج خلايا البشرة.