تعرف على عدد «المنتقبات» فى مصر

17 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

كشف الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، عن عدد المنتقبات داخل مصر مؤكدًا أنه يصل إلى نسبة 10% من إجمالي عدد السكان.

وأضاف في مقالة الأسبوعي بجريدة المصري اليوم تحت عنوان حكايات السبت قائلًا: "أثناء مناقشة بين وفد صحفي عربى والمسئول عن «التعايش» أو «الاندماج» بالعاصمة كوبنهاجن، قال لنا إنه يرفض منع النقاب فى الدنمارك، لأنه لا يريد في دخول فى صراع مع العالم الإسلامي ويصبح هذا للمتطرفين هنا أو هناك.

وتابع: "علي المستوي الشخصي، أعتقد أن انتشار النقاب فى مصر لا يقل عن عشرة فى المائة بين النساء، أى أن لدينا خمسة ملايين منتقبة على حد تقديرى الشخصى.

ووجه سؤالًا الي النائبة غادة عجمي والتي صاغت وتحمست لمشروع منع النقاب قبل أن تسحبه، هل لديك أرقام مختلفة؟، هل كنت تعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتباينة للبيئات التى انتشر فيها النقاب؟. أنا مؤمن بأن الحجاب هو الزى الأمثل للمرأة المسلمة، لكنى لا أرفض ولا أقاطع ولا أدين مَن لا ترتديه، وأرفض منع النقاب من باب احترامى للحريات العامة وحرية كل فرد فى أداء عقائده بالشكل الذى يرتضيه.

واختتم مقالة بقوله: "أرى أن الأمر يحتاج إلى إجراءات مختلفة بعيدة عن التشريعات تماماً، مطلوب قرارات ملزمة فى كل وزارة أو هيئة بضبط مظهر العاملين فيها، فلا يصح أن تشرح المعلمة دروسها للطلاب وهى منتقبة ومتخفية عن طلابها، وكذلك الأمر مع الطبيبة وأستاذة الجامعة، نحتاج حملة توعية تعيدنا إلى العقيدة القويمة، وتركز على السلوك واحترام الحريات العامة.