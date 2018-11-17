المتحدث العسكرى ينشر مقطع فيديو عن معرض "إيديكس"

17 نوفمبر 2018 - 11:26 ص

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو عن المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

ويأتي المعرض برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بجمهورية مصر العربية .

يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ19 دولة من كل أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 10 الآف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسلح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

شاهد الفيديو..



