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الإعدام لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ6 آخرين في خلية طنطا

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام متهم، والمشدد 10 سنوات لـ 6 آخرين، إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، فى القضية رقم 186 لسنة 2014 جنايات قسم الزيتون.

وكانت المحكمة قضت بإحالة أوراق المتهم إبراهيم محمد إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وذلك يعد الاطلاع وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية وحددت المحكمة الجلسة للنطق بالحكم بعد أخذ رأى فضيلة مفتى الجمهورية.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وليد رشاد.

كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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