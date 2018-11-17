  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
خاشقجي مع السيدة

مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد

محكمة النقض

حيثيات حكم تأييد إعدام 20 متهمًا فى مذبحة كرداسة

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

بث مباشر لمؤتمر التنوع البيولوجي بحضور الرئيس

أجيرى

إشارة "أجيرى" تشعل غضب الاتحاد التونسى

جمال خاشقجي

خالد بن سلمان يكشف حقيقة استدراج خاشقجي لتركيا

صلاح وميسي

تفاصيل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بوساطة "ميسي"

الإعلامي مصطفى بكري

حقيقة طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك الأعلى سعراً للدولار

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

ترامب

«ترامب» يتوعد صحفي «سي إن إن» من جديد

إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل للمفتي

قضايا وحوادث

إحالة أوراق شخصين إلى المفتى بالجيزة
إحالة أوراق شخصين إلى المفتى بالجيزة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

الحكم على المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بالساحل

#

طالب يقتل صديقه أمام المدرسة.. والنيابة تحيله إلى الجنايات

#

"جنايات دمنهور" تحيل عاملًا متهمًا بالسرقة والقتل إلى المفتي

#

داعشى للمحكمة: "أنا متمسك بأقوالى وقتلت طبيب الساحل"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، بإحالة أوراق الداعشى حسن زكريا، إلى فضيلة المفتي لأخذ الآراء، المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته، وحددت جلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا بتجمع بعض المواطنين، إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من  العقار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط  يدعى" حسن . زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت . ج" 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى ممرضة بالعيادة تدعى "سوزان .ك" 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابة بجروح طعنية أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض، فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه.

وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل للمفتي
» 24 فائدة صحية لـ" الثوم" تعرف عليها
» انهيار مفاجئ لعقار فى سوهاج
» الممثل المصرى رامى مالك يتصدر الإيرادات في أمريكا
» الزمالك يلتقي أهلى بني غازى وديًا
» المخابرات الأمريكية تكشف أمرا خطيرا عن قضية خاشقجى
» مفاجأة غير سارة لمحبي "سامسونج" تحدث خلال أشهر
» صلاح يرد على الطفلة صاحبة لافتة "ورايا واجب يا صلاح"
» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي