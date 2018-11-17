  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: هذا دليل إدراك مصر للتنمية والحفاظ على الأجيال

خاشقجي مع السيدة

مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد

محكمة النقض

حيثيات حكم تأييد إعدام 20 متهمًا فى مذبحة كرداسة

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

بث مباشر لمؤتمر التنوع البيولوجي بحضور الرئيس

أجيرى

إشارة "أجيرى" تشعل غضب الاتحاد التونسى

صلاح وميسي

تفاصيل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بوساطة "ميسي"

جمال خاشقجي

خالد بن سلمان يكشف حقيقة استدراج خاشقجي لتركيا

الإعلامي مصطفى بكري

حقيقة طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك الأعلى سعراً للدولار

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

قبطى يفقد حياته لإنقاذ مسلمة.. وساويرس يعلق

آخر الأخبار

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

غضب بسبب زواج إعلامية مسلمة شهيرة من إسرائيلي

#

شاهد.. إنقاذ مثير لجاموسة سقطت فى بئر

#

فيديو مدهش.. أطفال يواجهون أفعى عملاقة لإنقاذ كلبهم

#

شاهد.. ساحر ينجو من الموت بأعجوبة

عقب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على الأنباء المتداولة بأن شابًا قبطيًا فقد حياته لإنقاذ فتاة مسلمة، قائلاً: "إنقاذ إنسان في خطر لا يتطلب معرفة ديانته مسبقًا".

وأضاف "ساويرس" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن الأديان كلها أساسها الإنسانية، مثمنًا ما قام به الشاب ووصفه بالشجاع والإنسان".

وتابع: "كلام غريب بصراحة، يعنى لو لقيت واحدة في خطر هسألها الأول دينك إيه ولو مش من دينى مش هنقذها؟! الأديان كلها أساسها الإنسانية، عادى إنه ينقذها، شجاع وإنسان، الله يرحمه".

واستكمل ساويرس: "وأنا شخصيًا كل الأشخاص اللى وقفوا جنبى وساعدونى على مدار حياتى كانوا مسلمين، مفرقش معاهم دينى، بالعكس".

وجاء ذلك ردًا على تغريدة أحد متابعيه الذي قال: "شاب قبطي فقد حياته لإنقاذ مسلمة، وصورته ملأت أرجاء مسجد بأسوان".

يذكر أن الشاب مينا، طالب بالجامعة العمالية، ويعمل بأحد المحال في أسوان للإنفاق على أسرته ودراسته، وأثناء إغلاقه للمحل سمع صوت استغاثة، وعندما أسرع نحو الصوت فوجئ بفتاة محجبة تستغيث من أحد اللصوص فأنقذها فيما أخرج اللص مطواة من ملابسه وطعن بها مينا في قلبه فسقط غارقًا في دمائه، واستشهد على أبواب المستشفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» صورة فاضحة لميلانيا ترامب تثير غضب الأمريكيين
» نكشف حقيقة حمل سمية الخشاب
» قبطى يفقد حياته لإنقاذ مسلمة.. وساويرس يعلق
» مطرب شهير يتبرأ من الإسلام
» إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل للمفتي
» 24 فائدة صحية لـ" الثوم" تعرف عليها
» انهيار مفاجئ لعقار فى سوهاج
» الممثل المصرى رامى مالك يتصدر الإيرادات في أمريكا
» الزمالك يلتقي أهلى بني غازى وديًا
» المخابرات الأمريكية تكشف أمرا خطيرا عن قضية خاشقجى

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي