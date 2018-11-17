» قبطى يفقد حياته لإنقاذ مسلمة.. وساويرس يعلق

17 نوفمبر 2018 - 12:39 م

عقب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على الأنباء المتداولة بأن شابًا قبطيًا فقد حياته لإنقاذ فتاة مسلمة، قائلاً: "إنقاذ إنسان في خطر لا يتطلب معرفة ديانته مسبقًا".

وأضاف "ساويرس" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن الأديان كلها أساسها الإنسانية، مثمنًا ما قام به الشاب ووصفه بالشجاع والإنسان".

وتابع: "كلام غريب بصراحة، يعنى لو لقيت واحدة في خطر هسألها الأول دينك إيه ولو مش من دينى مش هنقذها؟! الأديان كلها أساسها الإنسانية، عادى إنه ينقذها، شجاع وإنسان، الله يرحمه".

واستكمل ساويرس: "وأنا شخصيًا كل الأشخاص اللى وقفوا جنبى وساعدونى على مدار حياتى كانوا مسلمين، مفرقش معاهم دينى، بالعكس".

وجاء ذلك ردًا على تغريدة أحد متابعيه الذي قال: "شاب قبطي فقد حياته لإنقاذ مسلمة، وصورته ملأت أرجاء مسجد بأسوان".

يذكر أن الشاب مينا، طالب بالجامعة العمالية، ويعمل بأحد المحال في أسوان للإنفاق على أسرته ودراسته، وأثناء إغلاقه للمحل سمع صوت استغاثة، وعندما أسرع نحو الصوت فوجئ بفتاة محجبة تستغيث من أحد اللصوص فأنقذها فيما أخرج اللص مطواة من ملابسه وطعن بها مينا في قلبه فسقط غارقًا في دمائه، واستشهد على أبواب المستشفى.