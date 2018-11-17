» نكشف حقيقة حمل سمية الخشاب

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الخطاب الديني

الأزهر

الجبهة الوطنية العربية

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء حول حمل الفنانة سمية الخشاب والتي تزوجت منذ عدة أشهر من المطرب أحمد سعد، وسرعان ما خرجت "الخشاب" لتنفي هذه الأنباء لافتة إلى أنها شائعات قائلة: "الحمل لا يمكن إخفاؤه، فى حاجات مابتستخباش.. ولو واحدة حامل بطنها هتبان لأنه مش سر".

بعد مرور فترة ظهرت سمية للإفصاح عن كثير من الأسئلة المترددة عن اختفائها فنيا واهتمامها بفن زوجها فقط، فطرحت سمية منذ أسبوع تقريبًا أغنية سنجل بعنوان "قلبى يا ناس"، وأنها تجهز لإصدار الكثير من الأغانى السنجل الفترة المقبلة وإصدار قلبى يا ناس فى هذا التوقيت لأنها تعتبر شهر نوفمبر من الشهور الرومانسية الدافئة، وذكرت تجهيز أحمد زوجها للأغنية وتدريبها عليها جيدًا حتى تظهر بهذا الشكل وتصل إلى هذا النجاح.

وذكرت سمية أيضًا أن الفترة السابقة لم تبتعد عن الفن كنوع من أنواع الكسل بل كانت تعانى من بعض المشاكل الصحية ولكن الحمد لله على أى شىء وأنها فى أحسن حالاتها الآن ويكفيها فرحتها بنجاحها وتشجيع جمهورها لها بعد إصدار الأغنية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب فى الدراما التليفزيونية مسلسل "الحلال" من بطولتها بجانب بيومى فؤاد من تأليف سماح الحريرى وإخراج أحمد شفيق.


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