الأهلي يقترب من الفوز بخط وسط "باب سويقه"

17 نوفمبر 2018 - 12:46 م

أكدت صحيفة الصريح التونسية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لنادي الترجي التونسي خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط باب سويقه، فرانك كوم .

وتبحث إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي تدعيم صفوف الفريق الأول بإبرام عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تواجد العديد من الأسماء المطروحة على الساحة المحلية والعالمية.

وأشارت التقارير التونسية إلى أن الأهلي تقدم بعرض خيالي لإدارة الترجي للحصول على النجم الكاميروني الشتاء المقبل، وسط عدة عروض خارجية أخرى.

ويفكر اللاعب فرانك كوم في العروض المُقدمة له خلال الفترة الحالية من أجل حسم موقفه قبل قدوم سوق الانتقالات الشتوية، مع اتجاه ملحوظ منه لقبول العرض المُقدم من نادي مارسيليا الفرنسي .