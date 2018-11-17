» الذهب يرتفع 3 جنيهات

17 نوفمبر 2018 - 12:46 م

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وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 611 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

عيار 18: 523.75 جنيه

عيار 21: 611 جنيهًا

عيار 24: 698.25 جنيه.

الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا

الأوقية : 1221 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.