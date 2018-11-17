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نعمان: تدريب الوعاظ مهمة للتجديد الديني والعمود الفقري للعمل الدعوي

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الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية
الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية

أمينة عبد العال

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قال الإعلامي الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية إن إنشاء أكاديمية لتدريب الوعاظ لتبدأ عملها اعتبارًا من يناير المقبل تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يعد خطوة مهمة فى تجديد الخطاب الدينى، وبمثابة العمود الفقرى للعمل الدعوى بالبلاد، وإعداد داعية يتماشى مع مستجدات العصر والواقع ملمًا بمشاكل المجتمع.

وأعلن نعمان أنه من الضروري التنسيق مع وزارة الأوقاف  لتمارس الأكاديمية عملها بتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة، بهدف تجديد الفكر والخطاب الدعوى وتزويد العاملين بالمهارات والأدوات التى تساعدهم على مواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم التعايش والحوار وقبول الآخر.


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