قمة نارية بين إيطاليا والبرتغال اليوم

17 نوفمبر 2018 - 01:06 م

يلتقي في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم منتخب إيطاليا مع نظيره البرتغالي علي ملعب "سان سيرو" بمدينة ملايو الإيطالية ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتناولت وسائل الإعلام الإيطالية اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين باهتمام بالغ لما يحظى به كلاهما من شعبيه واهتمام كروي علي مستوى العالم.

البداية كانت مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فعنونت "دعونا نبدأ مجددًا من هنا، إيطاليا والبرتغال.. أكثر من 70 ألف مشجع من أجل نسيان إقصاء كأس العالم قبل عام من الاَن".

بينما صحيفة "كوريري ديللو سبورت" عنونت "إيطاليا والبرتغال أمام 73 ألف مشجع فى سان سيرو، العرض يجب أن يستمر.. المنتخب فى ميلانو بعد عام من سقطة المونديال.. مانشينى يريد متابعة الانتصار بعد بولندا".

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على إيطاليا صاحبة الوصافة، بينما يحتل بولندا المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.

وتبدو حظوظ منتخب البرتغال فى التأهل للدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية هى الأوفر، لاسيما أنه يمتلك مباراة أخرى أمام بولندا فيما يخوض منتخب إيطاليا مباراته الأخيرة فى دور المجموعات.

وكان منتخب إيطاليا فشل فى التأهل لبطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، بعدما اكتفى بالتعادل السلبى مع السويد فى مباراة "إياب" الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال التى جمعتهما بملعب "سان سيرو"، بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع من نفس الشهر، وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتى نصف نهائى، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسران فى مباراة لتحديد المركز الثالث.