بالصور.. عنيك في عنينا تكشف على 5000 مواطن من البحيرة لأسوان

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عينك في عنينا

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واصلت مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها بالمحافظات أمس، حيث أطلقت 5 قوافل في 5 محافظات للكشف عن أمراض العيون بالتنسيق مع قيادات المحافظات.

صرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم إطلاق 5 قوافل أمس للكشف عن مسببات العمى بقرية بيبان مركز كوم حماده بالبحيرة، وقرية ميت حواي مركز السنطة بالغربية، وقرية العضايمة مركز اسنا بمحافظة الأقصر، وجهينة بمحافظة سوهاج، وقافلة بمركز شباب بدر بمحافظة أسوان.

من جانبه صرحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي للمبادرة، بأن القوافل كشفت علي5000 مواطن، حيث يتم صرف العلاج للحالات التي لا تحتاج تدخل جراحي أثناء القافلة، وأخذ قياس النظارات للحالات التي تحتاج نظارة طبية، وتحديد الحالات التي سيتم إجراء عمليات لها لبحث مدى استحقاقها وفقا لشروط المؤسسة، مؤكد على أن تكلفة العمليات الجراحية تتحملها المؤسسة بالكامل ولا يتحمل المواطن أية تكاليف مادية.

وأكدت صبري أهمية قضية مكافحة مسببات العمى، وضرورة توحيد الجهود من خلال دعم الشركات لمؤسسات المجتمع المدني من خلال برامج المسئولية المجتمعية، مشيرة إلى أن عملية بسيطة بالعين كإزالة المياه البيضاء وغيرها قد تحمي من حدوث العمى على المدى البعيد.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.


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