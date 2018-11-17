«جوجل» يحسم الجدل حول صور «تقطيع» خاشقجي

17 نوفمبر 2018 - 01:11 م

بعد تداول صور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، قيل إنها لحظة تقطيع جثة جمال خاشقجي، وهو ما تم نفيه بعد الرجوع لـ"جوجل".

وكانت الصور قد ادعى البعض أنها تسريب لعملية تقطيع الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية، وهو الأمر الذي نشرته وسائل إعلام وصحف محلية ودولية على أن تركيا قامت بتسريبه لوسائل الإعلام.

وبحسب قواعد جوجل للصورة، فإنه تبين أن الصور مأخوذة من مسلسل Braquo الموسم الرابعة حلقة 5، في الوقت الذي لم تذكر فيه تركيا أي صلة لها بالصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

وانتشرت العديد من الصور في الآونة الأخيرة التي ادعى البعض نسبتها لأحداث بعينها، وتبين أنها غير حقيقية وليست متعلقة بالحدث المذكورة من الأساس، وآخرها انتشار صورة لطفلة في أحداث أتوبيس المنيا، تبين بعدها أن الصورة لطفلة سورية وليست في مصر من الأساس.