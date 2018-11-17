  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: هذا دليل إدراك مصر للتنمية والحفاظ على الأجيال

خاشقجي مع السيدة

مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد

محكمة النقض

حيثيات حكم تأييد إعدام 20 متهمًا فى مذبحة كرداسة

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

بث مباشر لمؤتمر التنوع البيولوجي بحضور الرئيس

أجيرى

إشارة "أجيرى" تشعل غضب الاتحاد التونسى

صلاح وميسي

تفاصيل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بوساطة "ميسي"

جمال خاشقجي

خالد بن سلمان يكشف حقيقة استدراج خاشقجي لتركيا

الإعلامي مصطفى بكري

حقيقة طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك الأعلى سعراً للدولار

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

تأجيل دعوى تغيير موعد صلاة الفجر لـ"ديسمبر"

قضايا وحوادث

دعوة
دعوة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة دومة في "أحداث مجلس الوزراء" لـ 15 نوفمبر

#

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر"

#

تأجيل دعوى إقامة مباريات المصري على ملعبه

#

تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل .

وقدم مقيم الدعوى بجلسة اليوم تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر سابق على الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر .

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفتة رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

وطالب تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» صورة فاضحة لميلانيا ترامب تثير غضب الأمريكيين
» نكشف حقيقة حمل سمية الخشاب
» قبطى يفقد حياته لإنقاذ مسلمة.. وساويرس يعلق
» مطرب شهير يتبرأ من الإسلام
» إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل للمفتي
» 24 فائدة صحية لـ" الثوم" تعرف عليها
» انهيار مفاجئ لعقار فى سوهاج
» الممثل المصرى رامى مالك يتصدر الإيرادات في أمريكا
» الزمالك يلتقي أهلى بني غازى وديًا
» المخابرات الأمريكية تكشف أمرا خطيرا عن قضية خاشقجى

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي