تعرف على سبب سفر "صلاح" إلى دبى ليلة أمس

17 نوفمبر 2018 - 01:26 م

غادر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إلى دبي مساء أمس عقب انتهاء مواجهة منتخب الفراعنة مع نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

وويأتي سبب سفر "صلاح" إلى الإمارات لحضور حفل تكريمه على هامش مهرجان التسامح العالمي في دولة الإمارات.

كان صلاح تلقى الدعوة لتكريمه منذ الخميس الماضي، لكن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رفض ذلك لارتباط اللاعب بالمشاركة مع الفراعنة أمام تونس.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على تونس بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث سجل للفراعنة، محمود تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح.