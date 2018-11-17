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«المالية»: تسوية 50 ألف ملف ضريبي بإجمالي 12.5 مليار جنيه

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

متابعات - خالد الشرقاوي

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وزارة المالية

تسوية

الضرائب

أكدت وزارة المالية، إغلاق أكثر من 50 ألفًا و474 ملفًا، بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، السبت، إن ذلك يأتي في إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأوضح البيان أن المرحلة الثانية من الإعفاء «التجاوز» بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل بدأت الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 45 يوم تنتهي في 27 ديسمبر 2018 وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم تنتهي في 9 فبراير 2019.

وطالبت مصلحة الضرائب الممولين التي تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع في الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة هذا القانون والتقدم للمأموريات لتسوية وإغلاق الملفات الخاص بهم، خاصة أن مأموريات الضرائب شهدت زحامًا شديدًا من الممولين في آخر يومين قبل انتهاء المهلة الأولى للإعفاء بنسبة 90%، واضطرت المصلحة إلى استمرار العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بالسداد.

وذكر البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في جميع المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.



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