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تأجيل طعن أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

ابو الفتوح
ابو الفتوح

شيماء السيد

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الإرهاب

تأجيل

النقض

ابو الفتوح

الاحوان

أجلت محكمة النقض، طعون إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، ونجله و6 آخرين  من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين لـ19 يناير لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار،  أصدرت قرارًا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وآخرين، فى قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

أسندت.نيابة أمن الدولة العليا  فى تحقيقاتها  للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



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