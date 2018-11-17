تجديد حبس 7 متهمين في «مكملين 2» 45 يومًا

17 نوفمبر 2018 - 04:21 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 7 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مكملين 2»، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



