تجديد حبس 17 متهمًا في قضية رابطة «أسر المختفين قسريًا»

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رابطة اسر المختفين قسريا

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 17 متهمين على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لتنظيم يسمى "رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر، لمدة 45 يومًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، تهمًا بارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي.



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