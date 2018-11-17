تواضروس: 2018 عام مفرح للكنيسة

17 نوفمبر 2018 - 04:29 م

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن عام 2018 هو عام مفرح للكنيسة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد ومرور 50 عاما على تأسيس الكاتدرائية إلى جانب ذكرى مرور 50 عاما على ظهور السيدة العذراء بالزيتون.

وأعرب "تواضروس"، خلال مشاركته في الجلسة الختامية للمؤتمر العلمى لمدارس الأحد بالمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادته بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم في فعاليات المؤتمر، مشيرا إلى أنه فخور بتخرجه من مدارس الأحد هو وجميع الأساقفة والكهنة، وأنه تربي في مدارس الأحد في سوهاج وأنه تعلم الاحترام والتدقيق في كل أمور الحياة بفضل مدارس الأحد.

وتابع قائلا: إن خدمة مدارس الأحد تدور حول الارشيدياكون حبيب جرجس الذي كان أمينا بالحقيقة في تأسيس واستمرارية مدارس الأحد ودافعها الوحيد هو المحبة والعمل كأسرة واحدة لتقديم التعليم والرحمة بكل صورها، معربا عن أمنيته في تجليس أسقف مسؤول عن مرحلة الطفولة.

ونوه البابا تواضروس بأنه تم تأسيس معهد لتطوير فكر الخادم والكاهن حتى تواكب الكنيسة جميع التطورات الواقعة في المجتمع، وانه يتطلع لأن يعمل كل إنسان بإيجابية نحو الوطن والكنيسة.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم مجموعة من رواد مدارس الأحد ومن بينهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رويس الأسقف العام ومجموعة من الخدام من أصحاب التأثير القوى في مسيرة مدارس الأحد على مدى 100 عام.

وأوصى المؤتمر بضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالتربية الكنسية وتكثيف العمل في المناطق العشوائية والريفية فضلا عن الاهتمام بمدارس الاحد بكنائس المهجر.