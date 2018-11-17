والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

17 نوفمبر 2018 - 04:37 م

قالت آمال سيد والدة أحمد طه الصيدلي المصري، الذي قُتِل في السعودية، إن وزيرة الهجرة، في زياتها لهم اليوم، أكدت أن الجثمان سيصل في أقصى سرعة.

وأوضحت "سيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين" مساء أمس الجمعة، أن المتهم ليس مختلًا عقليًا وقتله عن عمد، مشيرة إلى أن آخر مكالمة تليفونية جمعت الأسرة به كانت يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت أن نجلها مقيم في المملكة العربية السعودية منذ 4 سنوات، وزار مصر آخر مرة في شهر يوليو، وكان يعد نفسه للخطوبة والزواج.

وطالبت والدة الصيدلي المقتول، بعودة الجثمان سريعًا، وباستعادة حقه عن طريق القصاص العاجل.

وكانت صحيفة " عكاظ" السعودية، قالت إن قاتل الصيدلي المصري مختل عقليًا، وتحقق معه السلطات بعد القبض عليه.





وقالت الصحيفة إن الصيدلى المصرى تلقى 7 طعنات غادرة سدد المتهم 5 منها فى الصدر والبطن، بخلاف طعنتين فى الوجه، وقد ألقى القبض على المتهم لسهولة التعرف عليه بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية.

ونقلت الصحيفة عن ما وصفتهم بشهود عيان، فإن الجانى يعانى من "اعتلالات نفسية"، وكان فى حالة غير طبيعية وقت ارتكاب الجريمة، وألقى القبض عليه بواسطة أفراد البحث الجنائى.







