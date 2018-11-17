«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

17 نوفمبر 2018 - 04:39 م

أبدى المغربي وليد أزاروا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه من التصريحات التي صدرت من عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي.

واعترض "أزارو"، على الهجوم الذى شنه القيعى ضده فى أحد البرامج عبر فضائية النادى، وحمله مسئولية خسارة نهائى الأبطال الأفريقى أمام الترجى التونسي بعد تمزيق قميصه عمدًا فى مباراة الذهاب ببرج العرب، ما حرمه من المشاركة مع الفريق فى مباراة الإياب بتونس.

وطلب اللاعب فى خطابه ضرورة تصحيح القيعى الصورة التى نقلها للجماهير عن الحدث، خاصة أنه لم يقصر يومًا فى حق النادى، بل قدم كل جهده من أجل الفريق.

كما هدد "أزارو"، باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع النادى، حال عدم تقديم الاعتذار المناسب، مؤكدًا أنه سجل الحلقة التى تعرض فيها لاتهامات القيعى، وأكد أن هذه الأجواء لا تساعده على التركيز واستكمال مسيرته مع الفريق، لأنها تسببت فى ثورة جماهيرية وغضب وصل إلى حد التهديدات التى تشكل خطرًا على حياته.

واختتم أزارو فى خطابه بأنه اتفق مع وكيله محمد العاصى على ضرورة اتخاذ كل خطوات التصعيد الممكنة حال محاولة إنهاء الأزمة بشكل ودي لا يتضمن تنفيذ شرطه، قائلا، "لن أوافق على الصلح فى الغرف المغلقة، وعلى القيعى أن يعتذر عما بدر عنه على الهواء مثلما فعل وهاجمني وأصابني بالإحباط على الهواء".



