  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
ترامب وخاشقجي

«ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية

النقاب

النقاب في مصر «الترخيص أولاً».. هذا هو السبب

الرئيس السيسي

السيسي: حضارة مصر شاهدة على أهمية الموارد البيئية

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

ميلانيا ترامب

بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

البابا تواضروس

تواضروس: 2018 عام مفرح للكنيسة

احتجاجات السترات الصفراء

مقتل متظاهرة في احتجاجات كبرى ضد الرئيس الفرنسي

ترامب

«ترامب»: انتهيت من الإجابة على جميع أسئلة المحققين

ازاوا

«أزارو» يطلب اعتذارا رسميا من الأهلي قبل العودة للتدريبات

السيسي: حضارة مصر شاهدة على أهمية الموارد البيئية

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيسي" عن الأزمة الليبية: التسوية السياسية هي الحل

#

السيسي: لن نقبل أي تسوية يرفضها الفلسطينيون

#

السيسي: أنا ملم بتفاصيل الوضع في مصر

#

معلومة هامة عن زيارات "السيسي" الخارجية

مصر

السيسي

حضارة

تنوع

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مؤتمر التنوع البيولوجي المقام في شرم الشيخ "مدينة السلام"، والتي استضافت قبل أيام منتدى شباب العالم.

وقال "السيسي"، في كلمته خلال الافتتاح، "يسعدنا اليوم أن نستضيف مؤتمرنا هذا لمناقشة قضية التنوع البيولوجي، التي توليها مصر أهمية خاصة للحفاظ على حق الأجيال المقبلة بالتمتع بالموارد الطبيعية".

وأضاف الرئيس، أن الحضارة المصرية مثلت نموذجا كبيرا لإدراك الإنسان منذ فجر التاريخ، وعرفت أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة، مشيرا إلى أن الحضارة ازدهرت لاعتمادها على ثرواتها الطبيعية، وأن النصوص الدينية للمصريين القدماء جسدت حرصهم على الحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة، ما يعكس وعي المصري القديم بدور البيئة الطبيعية.

وتابع أنه امتداد لهذا الاهتمام ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية، حددت مصر مسارًا تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ومن هنا وضع الدستور المصري أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحمايتها، مع تأكيد الاستخدام الرشيد والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والثروة النباتية، وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تستضيف هذا الحدث، الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا مهما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. ليبيا تدك شباك سيشيل بـ8 أهداف
» تجديد حبس 11 متهمًا بتهمة تمويل الإرهاب 45 يومًا
» تأجيل طعن أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب
» صحيفة تونسية تكشف سر مرض «الخطيب»
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» بالصور.. أول ظهور لـ"أبو الفتوح" بعد تجديد حبسه
» صورة فاضحة لميلانيا ترامب تثير غضب الأمريكيين
» نكشف حقيقة حمل سمية الخشاب
» مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد
» قبطى يفقد حياته لإنقاذ مسلمة.. وساويرس يعلق
» مطرب شهير يتبرأ من الإسلام

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»