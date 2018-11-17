السيسي: حضارة مصر شاهدة على أهمية الموارد البيئية

17 نوفمبر 2018 - 04:40 م

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مؤتمر التنوع البيولوجي المقام في شرم الشيخ "مدينة السلام"، والتي استضافت قبل أيام منتدى شباب العالم.

وقال "السيسي"، في كلمته خلال الافتتاح، "يسعدنا اليوم أن نستضيف مؤتمرنا هذا لمناقشة قضية التنوع البيولوجي، التي توليها مصر أهمية خاصة للحفاظ على حق الأجيال المقبلة بالتمتع بالموارد الطبيعية".

وأضاف الرئيس، أن الحضارة المصرية مثلت نموذجا كبيرا لإدراك الإنسان منذ فجر التاريخ، وعرفت أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة، مشيرا إلى أن الحضارة ازدهرت لاعتمادها على ثرواتها الطبيعية، وأن النصوص الدينية للمصريين القدماء جسدت حرصهم على الحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة، ما يعكس وعي المصري القديم بدور البيئة الطبيعية.

وتابع أنه امتداد لهذا الاهتمام ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية، حددت مصر مسارًا تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ومن هنا وضع الدستور المصري أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحمايتها، مع تأكيد الاستخدام الرشيد والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والثروة النباتية، وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تستضيف هذا الحدث، الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا مهما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.



