بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"

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ميلانيا ترامب

زيارات

تلاحق اتهامات الفساد السيدة الأولى بأمريكا ميلانيا ترامب، بعدما كشفت وثائق الإنفاق الحكومي عن تكاليف رحلتها الأخيرة إلى كندا والتي لم تستغرق سوى 12 ساعة.

الانتقادات الموجهة لـ"ميلانيا" بتكلفة الخزينة الأمريكية مبالغ كبيرة، لم تكن بسبب زيارة كندا فحسب، بل سبق وأن تسببت زيارتها إلى القاهرة في أكتوبر الماضي في انتقادات تكلفت مبلغا كبيرا في 6 ساعات فقط.

وذكر موقع "كوارتز" أن رحلة ميلانيا العام الماضي إلى كندا كلفت دافعي الضرائب الأميركيين 174 ألف دولار، بحسب الوثائق الحكومية.

وأشار إلى أن ميلانيا توجهت في 23 سبتمبر عام 2017 إلى تورنتو لحضور افتتاح ألعاب إنفكتس، حيث التقت هناك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وكذلك الأمير هاري.

وتوقفت السيدة الأولى عند فندقين في ذلك الوقت، هما ريتز كارلتون وشيراتون سنتر تورنتو، في رحلة لم تدم سوى 12 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم السيدة الأولى، ستيفاني غريشام إن الفاتورة كانت عادية، كونها تشمل مجموعة متنوعة من التكاليف الأخرى.

ونقلت رويترز عن غريشام قولها: "ما يمكنني قوله هو أنه عندما يسافر الرئيس أو السيدة الأولى، هناك أشخاص يسافرون مسبقا في فريق متقدم لضمان اتخاذ تدابير السلامة والرعاية الطبية والاتصالات واحتياجات الموكب واللوجستيات".

وأوضحت غريشام أن ميلانيا تسافر بمجموعة من الموظفين أصغر بكثير من زوجات الرؤساء السابقين.

وأشارت إلى أن التحضيرات والفرق المعاونة المختلفة ضرورية في جميع الرحلات الرسمية، وفق القانون.

لكن موقع كوارتز الذي سلط الضوء على زيارة ميلانيا إلى مصر مؤخرا، اعتبر تصريحات غريشام مضللة، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير الفنادق لم تتعد 18 ألف دولار، مع تكاليف إضافية للتنقلات، وتساءل عن كيفية إنفاق 174 ألف دولار رغم ذلك.



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