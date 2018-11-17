» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية

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غادر القاهرة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متوجهاً إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لحضور الإجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى.

ومن المقرر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة مع عدد من المسئولين العسكريين بدولة الصين بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .



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