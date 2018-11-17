أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

17 نوفمبر 2018 - 05:49 م

هددت سيسليا مالمستروم المفوضة الأوروبية للتجارة، الولايات المتحدة برد انتقامي في حال قيام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.







وقالت مالمستروم ـ في تصريحات لصحيفة "تسايت" الألمانية ـ "في حال فرض جمارك، فإن هذا سيكون عملا غير ودي من وجهة نظرنا"، وأضافت أنه "إذا كان ترامب جادًّا في هذا الأمر فإننا سنرد الضربة"





وكان ترامب قد اتفق ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في يوليو الماضي، على التباحث بشأن اتفاقات تجارية واسعة النطاق، وتنازل الطرفان آنذاك بشكل متبادل عن فرض رسوم جمركية جديدة، لكن ترامب يدرس حاليًّا ما إذا كان من الممكن فرض رسوم على واردات أمريكا من السيارات الأوروبية بدعوى المحافظة على الأمن القومي الأمريكي.





ووصفت مالمستروم هذا التفكير من جانب ترامب بأنه "غير مفهوم تمامًا، فنحن نتحدث عن سيارات، ولا يمكن للمرء التعامل مع أصدقاء على هذا النحو















