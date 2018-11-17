  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
ترامب

أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

السيسي يتقدم جنازة ساطع النعماني

«السيسي» يتقدم جنازة ساطع النعماني

النقاب

النقاب في مصر «الترخيص أولاً».. هذا هو السبب

ميركل

ميركل: أخطأت وأعترف بذلك

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

نتنياهو

اعتراف إسرائيلي: "حماس" أسقطت نتنياهو

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

ترامب

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

محور صفط

بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»

ترامب وخاشقجي

«ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية

غدًا محاكمة 213 متهمًا في كتائب حلوان

قضايا وحوادث

رفع جلسة "كتائب حلوان".. والدفاع يطلب إخلاء سبيل المتهمين
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 213 متهمًا في كتائب حلوان

#

غدًا محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

#

تأجيل محاكمة متهمي "كتائب حلوان" لـ24 أكتوبر

#

اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

الجنايات

الحريات

كتائب حلوان

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة ممثل نيابة أمن الدولة العليا محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" .

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عامًا
» روحاني: أمريكا اختارت الطريق الخاطئ.. وستُهزم
» «صلاح» يتعرض لموقف صادم بمسقط رأسه
» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية
» المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا 2019
» ضبط ألفي قطعة سلاح و24 كيلو هيروين
» بالفيديو.. ليبيا تدك شباك سيشيل بـ8 أهداف
» تجديد حبس 11 متهمًا بتهمة تمويل الإرهاب 45 يومًا
» «ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية
» بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"
» تأجيل طعن أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»